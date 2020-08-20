İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Erdoğan'n açıklayacağını duyurduğu 'müje'denin Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz rezervi olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 'spekülasyonlara kulak asmayın' uyarısı yaptı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.

Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.

Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020

​Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.