Kılıçdaroğlu: Henüz seçim havası yok ama hazır olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile yaptığı görüşmede "Seçime hazır olun" mesajı verdi. Aydın, Kılıçdaroğlu'nun "Her an seçim olacakmış gibi çalışın" dediğini söyledi.