'Atanması tartışma yaratan Hasan Bülent Kahraman İBB’deki görevinden istifa etti' iddiası

İBB’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklanmıştı. Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerin yer aldığı kurulda akademisyen Hasan Bülent Kahraman da vardı.

Eski yazıları hatırlatıldı

Daha önce Sabah gazetesinde “İstanbul'u muhafazakarlar kurtaracak” başlıklı bir yazı yazan, ayrıca Beyoğlu’nun AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında, “Beyoğlu'nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” diye övücü yorumlar yapan Kahraman’ın İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nda yer alması büyük tepki gördü.

OdaTV’nin haberine göre, Kahraman, eleştirilerin ardından Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa etti.