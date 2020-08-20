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    Yasak haberini pazarda alan 65 yaş üstü vatandaşlar - Kocaeli

    Yasak haberini pazarda alan 65 yaş üstü vatandaşlar sitem etti: 'Üşütmek üzereyiz kafayı'

    © İHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (420)
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    Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında pazara ve toplu alanlara girişleri yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, yasak haberini pazar alışverişinde aldı. 'Üşütmek üzereyiz kafayı' diyen vatandaşlar, gençlerin önlemlere dikkat etmediğini söyleyerek sitem etti.

    Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, çeşitli alanlara girişleri ve açılış düğün cenaze törenlerine katılmaları kısıtlandı.

    İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Pazar yerinde 65 yaş üstü vatandaşlar getirilen kısıtlamayı pazar yerinde öğrendi.

    'Asıl cezalandırılması gerekenler bahçe ve parklarda oturanlar'

    Kısıtlama haberini alışveriş yapmaya geldiği pazar yerinde öğrenenlerden 75 yaşındaki Muhittin Çalık, "Üşütmek üzereyiz kafayı, yani hep 65 üstüne kısıtlama getiriliyor. Buraya niye geldik. Çünkü çocuklar kendi işlerini görüyorlar, çalışıyorlar. Kahvelerde ve bahçelerde oturanlara gidin sorun. Tamam biliyoruz tehlikesi var. Maskemiz var değil mi, daha ne. Tabii ki bizi düşündükleri için kısıtlama getiriyorlar. Biz kabul ediyoruz bunu. Asıl cezalandırılması gerekenler bahçe ve parklarda oturanlar” dedi.

    'Gençlerden kapıyoruz hastalığı'

    65 yaşındaki Saadettin Kaynar ise, virüsün yayılmasında en çok gençlerin payı olduğunu belirtti. Kaynar, "Esas gençlikte hata var. Bizde yoktur. Gençlerden kapıyoruz hastalığı. Benim dezenfektanım var, otobüslerde de vatandaşlara dağıtıyorum. Keşke herkes de benim gibi duyarlı olsa. İnsan öncelikle kendisine saygı duyacak ki topluma da saygı duysun. Maalesef vaziyeti görüyorsunuz. Deminden beri pazarda sakına sakına yürüyorum. Bu vaziyette hastalığın çaresi olmaz. İlk önce insanın kendisine saygı duyacak. Büyüklerimizin de dediği gibi mesafe maske ve temizlik. Her şeyin çaresi var ama hastalığın çaresi yok” diye konuştu.

    'Eldivenleri takarak geldim'

    Alınan kısıtlama kararının haklı bir karar olduğunu kaydeden Zehra Ateş de, “Kararda haklılar. Ama çıkmasınlar, çıkmayacağız ne yapalım. Mecbur ihtiyacımı görmek için pazara çıkmak zorundayım. Eldivenleri takarak geldim. İnsanlardan da uzak durmaya bakıyorum. Bakkala gidiyorum, ekmek alıyorum ve evde oturup duruyorum. Başka bir yere gittiğim yok zaten. Herkes kendini kollarsa bu hastalık bu kadar yayılmaz zaten. Devlet hangimize yetişsin. Allah devletimize hepimize yardım etsin. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (420)
    Etiketler:
    eldiven, Sosyal mesafe, Maske, Pazar, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Koronavirüs, İzmit, Kocaeli
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