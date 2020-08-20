Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki gözaltıyla ilgili talimat

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için gözaltına alınan kadına müdahale eden polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim.



Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz... — Mehmet Aktaş (@mehmetaktasgm) August 20, 2020

​İstanbul Kadıköy'de dün maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadına yönelik polis müdahalesi tepki çekmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, polis memurlarının maske takmayan kadını sert bir şekilde müdahale ettikleri görülmüştü.

İstanbul Valiliği, polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği: Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındıhttps://t.co/IdgcXgIl9G pic.twitter.com/osCp5b2aRi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 19, 2020

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