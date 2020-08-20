İYİ Partili Çıray'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın 'Yakında...' mesajına tepki: Borsa işlemleri durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'li haberi 'Yakında...' notu düşüp gülen bir emojiyle Twitter hesabından paylaştı. Kalın'ın paylaşımına tepki gösteren İYİ Partili Aytun Çıray, piyasaların allak bullak olduğunu belirterek, "Borsa işlemleri durdurulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajına 'Yakında...' notunu düştü ve bir de gülen emoji bıraktı.

'SPK kanununa göre resmen suç'

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Kalın'ın paylaşımına sert tepki gösterdi.

BORSA İŞLEMLERİ DURDURULMALI!

Sn Danışman sanki paparazzi programı sunuyor gibi “Yakında” diye mesaj atıyor.

Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor.

Piyasalar allak bullak.

SPK kanununa göre resmen suç!!! pic.twitter.com/MY6w4drLd8 — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 20, 2020

​Kalın'ın 'Yakında' mesajı için, "Sanki paparazzi programı sunuyor" diyen Çıray, piyasanın allak bullak olduğunu ve spekülasyonların ortalıkta uçuştuğunu belirterek, "Borsa işlemleri durdurulmalı" dedi.

Çıray, "SPK işlemlerini durdurun. Asimetrik ve gizli bilginin piyasa oyuncuları tarafından önceden bilinerek hileli ve haksız kazanç elde edilmiş olabilir. Sayın Erdoğan daha 'müjde' demeden enerji şirketlerinin hisselerinin ortalamalarının çok üstünde ve sebepsiz yükselmesi soruşturulmalı" ifadesini kullandı.

SPK İŞLEMLERİNİ DURDURUN!Asimetrik ve gizli bilginin piyasa oyuncuları tarafından önceden bilinerek hileli ve haksız kazanç elde edilmiş olabilir.

Sn Erdoğan daha "müjde" demeden enerji şirketlerinin hisselerinin ortalamalarının çok üstünde ve sebepsiz yükselmesi soruşturulmalı. — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 20, 2020

​"SPK’nın derhal işlemleri durdurup, son 48 saattir kim ne aldıysa soruşturması gerekiyor" diyen Çıray, "Başta bu bilgiye kamuda erişebilenlerin soruşturulması kanun icabı. Şu anda görev ihmali suçu işleyen kamu kurumları: Devlet denetleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, Borsa İstanbul, Organize ve mali suçlar, Adalet Bakanlığı" görüşüne yer verdi.