Düğün yapacak vatandaşlardan valilik önünde eylem

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğünlerini yasaklayıp, düğünlerin sadece salonlarda yapılması kararı verdi.

Bunun üzerine düğün hazırlıkları yapan vatandaşlar ve düğünlerde çalışan müzisyenler yasağa tepki gösterdi. Denizli Valiliği’nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, kararı protesto etti.

Kararın iptalini isteyen vatandaşlar, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile konuşmak için ısrar ederken, binaya beş vatandaş alınarak yasak hakkında görüşme yapıldı. Görüşmenin sonucunda alınan yeni kararla sadece bu hafta sonu, düğünlere 2 saatlik izin verildi.

'Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık'

Hemşire olduğunu ve düğünü sürekli olarak ertelediğini belirten Havva Bakan, “Hemşireyim, Şubat ayında nikahımı yaptım, Nisan ayında düğünümü yapacaktım. Dördüncü defa düğünüm erteleniyor, 2’inci defa davetiye bastırdım. Davetiye masraflarımın cabası, 2 defa bin 500 kişiye davetiye dağıttım ve şu anda sizlere mağduriyetimi anlatamam sizlere, benim bildiğim yasa hafta başında belirlenir, belli bir aydan sonra devam eder. Bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Ben tedbirimi alacaktım, güvenlik şeritleri ile bize bir sınır versinler ben onu sınırımızı koruyup tedbirimi almıyorsam sorumlusu benim ama ben tedbirimi alırken, bana düğün yapamazsın diyemezler benim maddi durumum el vermiyorsa ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık. Bitti yani para yok” dedi.

'Bizim 3 aylık sezonumuz var kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz'

Düğünlerde müzisyenlik yapan Özgür Semerci ise “Burada bir sürü sokak müzisyeni var. Sadece düğün salonunda müzisyenlik yapan yok, bu halkın, vatandaşın ve arkadaşların hepsinin düğünü var. Bizde burada müzisyenlik yapacağız. Bizim 3 aylık sezonumuz var bu 3 ayda kazanacağız, kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz. Denizli’de ki sadece bu düğüncüler değil, düğüncülere belki hak veriyorum 1 defaya mahsus düğün yapıyorlar ama müzisyenlerin her hafta düğünleri var. Bunların 1 düğünü var ise bizlerin 30 tane, 40 tane düğünü var daha yapılacak. Buradan ekmek yiyen baloncusu, sandalyecisi, organizasyoncusu bütün herkes buradan ekmek yiyor evine ekmek götürüyor. Burada herkesin mağduriyeti var. Müzisyenlerin, düğüncülerin mağduriyeti var, bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.