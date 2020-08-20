Sendika başkanı 'BMC'de vaka yok' dedi: 'İzmir'de en güvenli yerler fabrikalar'

İzmir’de Ethem Sancak ve Katar Ordusu ortaklığında faaliyet gösteren, otomotiv fabrikası BMC’de 12 işçinin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Türk Metal Sendikası’nın İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, fabrikada koronavirüs vakası bulunmadığını belirtti ve "Şu an İzmir’de fabrikalar en güvenli yerler" dedi.

İzmir’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı BMC fabrikasında 12 işçinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve 100 civarı işçinin de karantinaya alındığı iddia edilmişti.

Bazı basın, yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili olarak BMC’de işçiler arasında örgütlü bulunan Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi’nden açıklama geldi. Ege'de Sonsöz'den Ender Aldanmaz'ın haberine göre, şube Başkanı Mürsel Öcal, BMC’de koronavirüs vakasına rastlanmadığını ve fabrikanın sorunsuz biçimde üretime devam ettiğini söyledi.

Özellikle BMC fabrikasında koronavirüse karşı önlemlerle ile ilgili büyük duyarlılık olduğunu söyleyen Öcal, “Şu an İzmir’de fabrikalar en güvenli yerler. BMC’de de dahil olmak üzere örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde gerekli tedbirler alınıyor. Tesislerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına maksimum dikkat ediliyor. Yemekhanelerde de işçi servislerinde de maksimum duyarlılık sergileniyor. Çalışanlarımız arasında sağlık çalışanı eşi olan üyelerimiz var. Bir şey olduğunda temaslı olan herkesi 14 gün karantinada kalmalarını sağlıyoruz. Ancak dışarıdaki hayatına dikkat etmeyen arkadaşlarımız olabilir. Buralardan kaynaklı olarak bazı vakalar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

'Toplamda 12 bile değil'

Öcal açıklamasında, “İzmir’de örgütlü olduğumuz fabrikaların bazılarında testleri pozitif çıkan işçi arkadaşlarımız var. Ancak bu sayı koca İzmir’de toplamda 12 bile değil. Hastanede yatan herhangi bir üyemiz de yok. Tedbir amaçlı karantinaya alınması gereken arkadaşlarımız var ise karantinaya alınmalarını sağlıyoruz” dedi.

Sendikanın örgütlü olduğu fabrikalarda daha sıkı takipler yaptıklarını söyleyen Öcal, “Uyarılar hem temsicilerle hem de ilan panolarında yapılıyor. Maskelerin düzenli kullanılması için ikazlar yapıyoruz. Diğer fabrikalarda da aynı işlemleri yapıyoruz. BMC’nin sıkıntılı durumu yok” diye konuştu.