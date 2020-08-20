MSB'den Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine ilişkin paylaşım yaptı.
"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verilen paylaşımda Oruç Reis gemisinin yeni fotoğrafları da paylaşıldı.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
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