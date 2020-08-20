MSB'den Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.