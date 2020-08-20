Mehmet Kaplan'ın avukatı, Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz etti

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in soruşturmasına getirilen gizlilik kararına Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, itiraz etti.

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde Mehmet Kaplan'ın 4. katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne sebep olmakla suçlanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, davanın gizlilik kararına itiraz etti.

Avukat Akbulut, gerek kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması gerekse de müvekkilinin adil yargılanma hakkı kapsamında, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Müvekkilim Mehmet Kaplan'ın, Duygu Delen'in vefatı ile sonuçlanan üzücü olayda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı kamuoyunca bilinmektedir. Öncelikle, müvekkilim Mehmet Kaplan ve şahsım adına acı kayıplarından dolayı müteveffanın kederli ailesine başsağlığı diliyor, derin üzüntülerimizi bildirmek istiyorum. Gerek kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması gerekse de müvekkilimin adil yargılanma hakkı kapsamında soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için gerekli başvurumu yaptım. Ayrıca, mahkeme süreci boyunca da ihtiyaç duyulması durumunda kamuoyuna yazılı açıklama yapmaya devam edeceğim. Tüm ülkeyi acı ve üzüntüye boğan olayın aydınlatılarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarım" ifadeleri kullanıldı.