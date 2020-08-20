Ankara Valiliği duyurdu: Mangal yasaklandı

Ankara Valiliği "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği'nce, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve ilan edilen piknik mesire yerlerinde, milli parklar ve tabiat parklarında 31 Ekim'e kadar saat 20.00'dan sonra mangal, semaver, ateş yakılmasının yasak olduğu açıklandı. Vali Vasip Şahin, "​Ormanlarımızda sizin için belirlediğimiz alanlar dışında pikniğimizi ateşsiz, mangalsız yapalım lütfen" çağrısında bulundu.

Ankara Valiliği Twitter hesabından da "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.

Ankara'da Ateşli Piknik Yapılabilecek Mesire Alanları: pic.twitter.com/qqNXappdm1 — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 20, 2020

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