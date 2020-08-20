EGM'den 'Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama

Bu tweetimden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü hakkımda suç duyurusunda bulunmuş.



Yazdıklarımın arkasındayım. Sorgu odasında güvenlik kamerası da vardı zaten. Açıp baksınlar.. @suleymansoylu @muhteremince pic.twitter.com/DkDajmHGvH