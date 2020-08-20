Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı: Tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar ele alındı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bu akşam toplantı yaptıklarını aktardı.
Toplantının 4 saat sürdüğünü kaydeden Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" açıklamasında bulundu.
BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/Q2QWse3Bkm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020
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