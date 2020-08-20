Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı: Tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar ele alındı

BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/Q2QWse3Bkm