İçişleri Bakanlığı: Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 PKK mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
Bölgede operasyon devam ediyor.
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