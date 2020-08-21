Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ile İletişim Başkanı Altun’u kıyaslayan video yayından kaldırıldı

İktidara destek veren profesyonel çekim videolarıyla ünlenen '@Busralsall' sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kıyaslandığı bir video yayınlandı. Ancak video, kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Sosyal medyada '@Busralsall' kullanıcı adlı bir hesap üzerinden 19 Ağustos'ta yayımlanan bir video gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ile İletişim Başkanı Altun’u kıyaslayan video yayından kaldırıldıhttps://t.co/pbZT2iHTHp pic.twitter.com/MFVGOrd2os — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 20, 2020

​Videoda, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilerine cevap verilirken, “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” sorusu yöneltilerek, bu soruya şu cevaplar verildi:

“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini.”

Fakat söz konusu video, sosyal medyada iktidara yakın hesaplar üzerinden paylaşılmaya başladıktan bir süre sonra silindi.

Kimliği, gerçek ismi ve mesleği bilinmeyen '@Busralsall’in sildiği son videosunda şu ifadelere yer verilmişti:

“Fahrettin Altun kim? Bürokrat. Evet, en üst düzey bir bürokrat, ama sonunda sadece bir bürokrat. Yani hükümet eden vaziyette değil. Cumhurbaşkanı ne vazife veriyorsa onu ifa eden bir memur. Tıpkı İbrahim Kalın gibi… Buna rağmen sanki bir siyasetçiymişçesine muhalefet görüyor. Hem de ana muhalefet partisi tarafından, absürt değil mi? Hem de ne absürt! Çünkü mesela Kalın açıklama yaptığında kimse ona yaptığı açıklama üzerinden muhalefet etmiyor. Neden? Açıklamayı kendi namına yapmıyor da ondan. Bu kadar basit, bu kadar net. Açıklamasında muhalefet edilecek bir husus gören de adresi biliyor.”