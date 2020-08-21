Tır dorsesinde yakalanan 173 sığınmacı sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye gönderildi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde yakalanan 173 sığınmacı sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

19 Ağustos günü yaşanan olayda kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde sığınmacıların olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan sığınmacıların sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen sığınmacılara polis, su verdi. Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları değerlendirilen sığınmacılar Atatürk Spor Salonu’na getirildi. Bazı sığınmacılar bu sırada kaçmaya da çalıştı.

Neredeyse havasız kalacak şekilde gelen sığınmacıların burada pandemi kurallarına uygun şekilde işlemleri yapıldı.

Sağlık personeli tarafından kontrolleri gerçekleştirildi. 2 günü spor salonunda geçiren sığınmacılar sınır dışı edilmek üzere gece 01.00 sıralarında Edirne Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılan 173 sığınmacı 10 otobüsle Edirne’ye gönderildi.