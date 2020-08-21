İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.