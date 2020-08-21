Habertürk yazarı Sarıkaya, Erdoğan'ın 'sürprizini' açıkladı: Bir birim karşılığı 64 birim doğal gaza denk geliyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Erdoğan'ın açıklayacağı söylenen doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağız. Şu anda bu müjdenin biz de rüyası içerisindeyiz. Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" açıklamasından sonra bütün Türkiye bugün yapılacak açıklamaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklama yapması bekleniyor.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya da, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine dayandırdığı bugünkü yazısında, doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu aktardı.

Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde:

"Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti. Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre 15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Gaz-hidrat…

Karadeniz'de bulunan hidrokarbon yatağında çıkan gazın en önemli özelliği hidrat gaz olması. Yani deniz altında sıkışmayla yumrulaşan gazdan söz ediliyor.

Bir birim hidrat-gaz 164 doğal gaza eş değer...

https://t.co/h5WW74321z @haberturk aracılığıyla — MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) August 21, 2020

​Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre 'iyi nitelikte' doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın sözünü ettiği gaz-hidrat denizin altında suyun basıncı ile sıkışıp kayalaşan ve gaz üreten bir nevi petrol türevi…

Özelliği ise bir birim hidrat-gazın karşılığının eski hesaba göre 64 birim doğalgaza denk gelmesi.

Nitekim ABD bunu kaya gazlarında tespit etti ve ciddi gelir kapısı haline getirdi; üstelik sıkıştırıp gemi ile getirdiği Avrupa’ya da satmaya başladı."