İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken ekipler çalışma başlattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yol çöktü, bir araç çukura düştü https://t.co/d5egj8Xe82 pic.twitter.com/KL2dv5I6TZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2020

​Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

Olay esnasında yoldan geçen bir araç çukura düşerken, rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak çukura düşen araç sürücüsüne yardım etti.