Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi. #MüjdelerOlsun etiketini kullanan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi.