Yöneticisi olduğu apartmanı karantinaya aldı, kimsenin girmesine izin vermiyor: İşim olduğu zamanlarda eşim nöbette

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi, binayı karantinaya aldı. Apartmana mecbur kalmadıkça kimsenin girişine izin verilmiyor. "Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz" diyen apartman yöneticisi, "İşim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum" ifadesini kullandı.

Rize'de Müftü mahallesinde bulunan 8 katlı 216 kişinin yaşadığı Hicri 1403 sitesinin yöneticisi İsmail Kazdal, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlattı.

Apartman sakinleri alınan karara harfiyen riayet ediyor. Apartmanın girişine dezenfektan konulurken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Apartman sakinleri dışında mecbur olmadıkça kimsenin girişine izin verilmezken, çocukların ise kısa süreli mesafeli oyun oynamalarına müsaade ediliyor.

© AA / Fikret Delal Apartmanın girişine dezenfektan konulurken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor.

'Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik'

Apartman yöneticisi Kazdal, "Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz" diye konuştu.

Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum" dedi.