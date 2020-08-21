Diyadin: Kadıköy'de Rana Batı'yı darp eden polisler Soylu tarafından göreve iade edildi

Ne demiştik...

"Tanıdığım Bakan Soylu o polis kardeşlerimizin başını yere eğdirmezse yedirtmez"...

Ne oldu?

İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polislerimiz İçişleri Bakanımız @suleymansoylu tarafından görevlerine iade edildi.🇹🇷🙏 https://t.co/Dw6Dcv9fF7