Diyadin: Kadıköy'de Rana Batı'yı darp eden polisler Soylu tarafından göreve iade edildi

Kadıköy'deki koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana Batı'nın gözaltına alınması sırasında ortaya çıkan görüntüler üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
Polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketi ile kampanya başlatılmış ve açığa alınan polislerin göreve iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.
İçişleri Bakanı Süğleyman Soylu'nun İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polisleri göreve iade ettiği ortaya çıktı.
Göreve iade kararını, Soylu'ya yakın İnternethaber yazarı Osman Diyadin sosyal medya hesabından duyurdu.
Ne demiştik...— Osman DİYADİN🇹🇷 (@diyadinosman) August 21, 2020
"Tanıdığım Bakan Soylu o polis kardeşlerimizin başını yere eğdirmezse yedirtmez"...
Ne oldu?
İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polislerimiz İçişleri Bakanımız @suleymansoylu tarafından görevlerine iade edildi.🇹🇷🙏 https://t.co/Dw6Dcv9fF7
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)