Çekmeköy Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün acil ihtiyaç olduğunu belirterek ilkokul veya ortaokul alanı olmasını talep ettiği araziyi satışa çıkardı.

AK Partili Çekmeköy Belediyesi’nin 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 7 bin 29 metrekare büyüklüğündeki arazi ihaleyle satılacak.

BirGün'den Uğur Şahin'in aktardığına göre, ‘özel eğitim amaçlı’ dört katlı bina inşaatının yapılabileceği alan için Çekmeköy Belediyesi’nin belirlediği muhammen bedel 23 milyon TL. 1 Eylül’de gerçekleştirilecek satış ihalesine katılmak için 690 bin TL geçici teminat yatırmak gerek.

© Fotoğraf : BirGün Çekmeköy Belediyesi, okul arazisini satışa çıkardı

Satış için imar planı değiştirildi

Geçen yıl 31 Mart’tan önce, satışa çıkarılan araziye dair 15 Şubat 2019 tarihinde imar planı değişikliği yapıldı. Söz konusu değişiklikle Çekmeköy Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan arazinin fonksiyonu, ‘özel eğitim alanı’ndan ‘eğitim tesis alanı’na dönüştürüldü. Çekmeköy Belediyesi, 11 Haziran 2019 tarihinde İBB’ye bir yazı yazarak, arazide ne tür okul yapılacağının belirlenmesi için düzenleme yapılmasını talep etti. Aradan geçen bir ayın ardından Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de İBB’ye bir yazı gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İBB’ye yazdığı 12 Temmuz 2019 tarihli yazıda, “Bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu alanın ‘ilkokul alanı’ veya ‘ortaokul alanı’ olarak düzenlenmesi” istendi.

Tek katlı yapı bulunuyor

Arazinin, ‘ilkokul alanı’ olarak düzenlenmesinin kamu yararı niteliği taşıdığı vurgulanan plan değişikliği teklifi, 12 Aralık 2019’da İBB Meclisi’ne sunuldu. Ancak AK Parti Grubu, CHP Grubu’nun muhalefetine karşın, İBB Meclisi’ndeki çoğunluğunu kullanarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebini yok saydı. AK Parti Grubu, arazinin yeniden ‘özel eğitim alanı’na alınmasını oyçokluğuyla sağladı. Bu değişiklikle Çekmeköy Belediyesi, ‘özel eğitim alanı’na alınan araziyi satma yetkisine kavuştu.

Çekmeköy Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazinin mevcut durumu için, 12 Aralık 2019 tarihinde İBB Meclisi’ne sunulan 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nda şöyle dendi:

“Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2018 yılı uydu ve 2018 yılı panoramik sokak görüntüsü ve hâlihazır haritalar üzerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde Şahinbey Otobüs Durağı ve İETT Şahinbey Hareket Amirliği’ne ait tek katlı bir yapı bulunduğu görülmekte.”