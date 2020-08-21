Prof. Demirtaş'ın 'müjde' tweet'ine Varank'tan tepki: Bu hesaba göre bir 'finans profesörü' Beypazarı Soda bile etmiyor

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş'ın 'rezerv' ile ilgili paylaşımına tepki veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank, "Bu hesaba göre bir 'finans profesörü' bir Beypazarı Soda bile etmiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde gündemdeki yerini korurken, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş'ın 'rezerv' ile ilgili paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki rezervleri açıklayacağı yönündeki haberlerle ilgili kişisel Twitter hesabından, ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor'' paylaşımında bulundu.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020​

Varank'tan yanıt gecikmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Özgür Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor" şeklinde yanıt verdi.

Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor... https://t.co/YehUc40wc5 — Mustafa Varank (@varank) August 21, 2020​

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli güneş paneli fabrikası açılışında yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Yabancı ajanslar Bloomberg ve Reuters, Türk kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz kaynağı bulduğunu öne sürmüştü.