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    sigara kağıdı

    Maliye makaron ve yaprak sigara kağıdını da anlık takibe alacak

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008211042696023-maliye-makaron-ve-yaprak-sigara-kagidini-da-anlik-takibe-alacak/

    Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üretimlerinin anlık görülerek takibinin sağlandığı Ürün İzleme Sistemi kapsamına, makaron ve yaprak sigara kağıdı da eklenecek.

    Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün ürünleri ve alkollü içkiler sektörünü daha yakın takibe almak amacıyla bir tebliğ taslağı hazırladı. Bu düzenlemeyle sektöre yönelik tebliğ ve sirkülerler tek bir genel tebliğ çatısı altında toplanacak. Yapılacak düzenlemeyle tütün ürünleri ve alkollü içkiler alanındaki vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    AA muhabirinin Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Taslağı'ndan yaptığı derlemeye göre, idarenin tütün ürünleri ve alkollü içkileri izleme kapasitesi artacak. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üretimlerinin anlık görülerek takibinin sağlandığı Ürün İzleme Sistemi kapsamına, makaron ve yaprak sigara kağıdı da eklenecek. Makaron ve yaprak sigara üreticileri de sistemle takip edilen seri üreticiler arasında yer alacak. Böylece, makaron ve yaprak sigara fabrikada üretildiği anda Gelir İdaresine bu üretime ilişkin bilgi düşecek. Bu ürünler bandrollü olarak piyasaya sunulacak ve izlenebilecek.

    Düzenlemeyle sistem kapsamında izlenen alkollü içki üretiminin kapsamı da artırılacak. Buna göre, alkollü içkilerde seri üretici olma kapasitesi yıllık 500 bin litreden 200 bin litreye indirilecek. Böylece daha fazla firmanın üretiminin anlık olarak takip edilmesi sağlanacak.

    KDV ve ÖTV borcuna bandrol yok

    Mevcut mevzuata göre, firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekirken, bu kapsamda ÖTV borçlarına bakılıyordu. Taslakla ÖTV yanında KDV borçlarının da dikkate alınması öngörülüyor. Buna göre, bandrol taleplerinin değerlendirilmesinde vadesi geçmiş borç olarak ÖTV ve KDV ile bunlara bağlı borçlardan 5 bin lirayı aşan tutar dikkate alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde toplam 5 bin lirayı aşan tutarda borç bulunmaması durumunda bandrol talepleri değerlendirmeye tabi tutulacak.

    Bandrol teslim süresi kısaltılıyor

    Seri üretici kapsamında olmayan firmalar da ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerini Ürün İzleme Sistemi'ne kaydedecek. Bu üreticilerin daha önce sisteme bilgi girme zorunluluğu bulunmuyordu.

    Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması zorunlu olacak.

    Bandrol teslimlerinde uygulanan maksimum 1 aylık süre de kısaltılacak. Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilere uygulanacak bandroller, onay süreci ve bedelinin yatırılmasından itibaren 20 gün içinde üreticilere teslim edecek.

    Alkollü içki ithalatçılarına yapılacak bandrol teslimi ve bunların ürünlere uygulanmasına ilişkin süreçleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yürütecek.

    Etiketler:
    Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, ÖTV, KDV, Sigara kağıdı, makaron, Sigara, Alkol, Tütün
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