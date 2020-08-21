İmamoğlu ve Yavaş'tan 'doğalgaz keşfi' kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından yaptıkları açıklamada söz konusu keşfi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaat ettiği müjdeyi "Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna -1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" diyerek açıkladı. Erdoğan gazı 2023'te kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/83WEYG5Tzn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 21, 2020

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" görüşünü dile getirdi.

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır. pic.twitter.com/z3qxOQ8x7f — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 21, 2020

​CHP'nin Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise, "Karadeniz’de “Sakarya Sahası” adı verilen sahada 320 milyar metreküp #doğalgaz bulunması sevindiricidir.% 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır" açıklaması yaptı.

Karadeniz’de “Sakarya Sahası” adı verilen sahada 320 milyar metreküp #doğalgaz bulunması sevindiricidir.% 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır. — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) August 21, 2020

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