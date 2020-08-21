Sağlık Bakanı Koca'dan doğalgaz paylaşımı: Bu gelişme, verdiği heyecanla, salgına karşı da motivasyon olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, "Bu gelişme verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmenin verdiği heyecanın koronavirüs salgınına karşı da motivasyon olacağını belirtti:

"Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız."

Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020

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