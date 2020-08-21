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    Koronavirüs tedavisi görenlerin bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008211042697763-koronavirus-tedavisi-gorenlerin-bilgilerinin-paylasilmasina-sorusturma/

    Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin paylaşılmasıyla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldı.

    Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin paylaşılmasıyla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldı.

    Çorum Valiliği, yerel medyada, kentteki koronavirüs tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin WhatsApp üzerinden vatandaşlar arasında paylaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, listenin kim ya da kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığını tespit etmek üzere çalışma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "İlimizde yazılı veya internet üzerinden yayın yapan gazete veya sitelerde, whatsapp mesajları üzerinden bazı kişilere ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve bu listelerdeki şahısların tedavi gören Kovid-19 hastası veya bu hastalarla temaslı olduğu yönünde paylaşım ve bildirimlerin olduğu görülmüştür. Listelerin içeriğinin kim veya kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır."

    Kısıtlamalar getirildi

    Öte yandan, Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı. Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan ay içinde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sadece çelenk töreni kısmının icra edileceğini, tebrikat, tören ve resepsiyon programının yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

    Düğünlerin tüm etkinlikler dahil toplam süresinin 3 saatten fazla olmamak üzere aynı gün içinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten Vali Çiftçi, alınan diğer kararları ise şöyle sıraladı:

    "65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabaları haricindeki kişilere ait düğün, nişan, sünnet, mevlit, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere katılmalarının ikinci bir talimata kadar kısıtlanmasına, toplu olarak cenaze, taziye, mevlit yemeği verilmemesine, yemek ikramlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına, iş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine, site yerleşim yerlerinde bulunan umuma açık olmayan, ticari olarak işletilmeyen havuzların ikinci bir talimata kadar yüzme amaçlı kullanılmamasına karar verilmiştir.”

    Denetimlerin özellikle restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi toplu yeme-içme mekanlarının daha yoğun olduğu akşam ve gece saatlerinde artırılacağını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, evde karantina altına alınan kişilerin de ikamet adreslerinde karantina süresince kontrol edilerek, izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere yaptırım uygulanacağını vurguladı.

    Etiketler:
    Soruşturma, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Çorum
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