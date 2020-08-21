Türkiye’de ilk, dünyada ikinci: Uluslararası Kovid-19 Uygunluk Sertifikası

TEMOS'un koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 100’yakın kriteri tamamlayarak ‘Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası’nı almaya hak kazanan Özel Alanya Anadolu Hastanesi, dünyada 2’nci Türkiye’de ilk olarak ‘Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası’nı almanın sevincini yaşadı.

Hastane Direktörü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Peksel, “TEMOS Avrupa’nın en önemli sağlık akreditasyon şirketlerinden bir tanesi. 2010 yılında ilk kuruluşundan itibaren hastanemiz de TEMOS ile iş birliği yaparak kalite sertifikasyonlarını almakta. Bu sezon çıkan Kovid salgınıyla alakalı da TEMOS akreditasyon şirketinin yapmış olduğu sertifikasyon programına başvurduk. Akabinde yaklaşık 100’e yakın kriterden geçirilerek santralden defin hizmetlerine kadar bütün sistemimizi Covid’den hastalarımızı ve çalışanlarımızı koruyacak şekilde sertifikasyon sistemimizi tamamladık ve bunu alan Türkiye’de ilk hastane olduk” dedi.