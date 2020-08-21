Siirt’te fıstık bahçelerinde yangın

Siirt kent merkezine bağlı bir köyde bağ ve fıstık bahçelerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Siirt’te bağ ve fıstık bahçelerinde yangın çıktı. Kent merkezine bağlı Kayaboğaz Köyü civarında üzüm bağları ve fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, askerler, bağ ve bahçe sahipleri müdahale etti.

İtfaiye araçlarının giremediği bölgede ekipler ve vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın maddi hasara neden oldu.