Muharrem İnce'den 'doğal gaz' paylaşımı

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı doğal gaz keşfi hakkında açıklama yaptı. İnce, ''Döviz rezervlerini eritip, önceden 'müjde' diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır'' dedi.