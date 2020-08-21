Muharrem İnce'den 'doğal gaz' paylaşımı

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"320 milyar metreküp doğal gaz rezervi ülkemize hayırlı olsun. Mavi Vatan'ın tamamında arama çalışmalarına devam edilmelidir. Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır."
320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ülkemize hayırlı olsun.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 21, 2020
Mavi Vatan'ın tamamında arama çalışmalarına devam edilmelidir.
Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır pic.twitter.com/hRETm6vzNv
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)