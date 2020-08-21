TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Kovid-19'a yakalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Değerli dostlarım,

düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allah'a emanet olun. — Temel Kotil (@Temel_Kotil) August 21, 2020

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