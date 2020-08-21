Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye

Altun, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.
Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz.
Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek.
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!
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