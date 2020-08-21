Belediye yatırımlarına faiz ve kâr payı desteği Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldı

Kararla kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlarda faiz ve kâr payı desteği kaldırıldı.

Kararla, yatırım teşvik uygulaması bölgeleri;

- 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ,

- 2. Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Bozcada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya ve Yalova,

- 3. Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak ve Zonguldak,

- 4. Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir ve Sivas,

- 5. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,

- 6. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ile Bozcada ve Gökçeada ilçeleri olarak yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1 milyon TL'den 1,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

Ancak yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesis yatırımları bundan muaf olacak

Beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari yatırım tutarı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları da eklendi.