Güleda Cankel'in avukatı: ‘Tasarlamak’ unsuruyla ceza verilmeliydi, en fazla 16 yıl cezaevinde kalacak, itiraz edeceğiz

Baba Cankel: İçim kanıyor

ailesinin avukatı ve Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, duruşmanın ardından Hürriyet’e “Mahkeme sanığa ‘kasten öldürmek’ suçundan ‘müebbet hapis cezası’ verdi. Ancak dosyada failin bu cinayeti tasarladığını gösteren (cebinden çıkan mektup da dahil) birçok veri var. Mahkeme bunları dikkate almadı. Bu ceza ile en fazla 16 yıl cezaevinde kalacak. ‘Tasarlamak’ unsuruyla ceza verilseydi 24 yıl cezaevinde kalacaktı. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz” dedi.

Hürriyet'e konuşan baba Mustafa Cankel, “Sanığın en etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Okula gönderdiğim kızımın diploması yerine cesedini teslim aldım. Bunun bir baba için ne büyük bir acı olduğunu bilemezsiniz. İçim kanıyor. Ben yandım başka canlar yanmasın diye sanığın etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Avukat Öztürk: Mektup, zanlının cinayeti planladığını göstermeye yeterli

Aile avukatı Alev Öztürk de şunları söyledi:

“Bu mektup zanlının cinayeti planladığını göstermeye yeterlidir. Bu dosyanın bir kadın cinayeti olarak ele alındığını da düşünmüyoruz. Mahkeme sanki yolda herhangi birini öldürmüş gibi ceza verdi. İtiraz hakkımızı kullanacağız.”

Zafer Pehlivan'ın cebinden çıkan mektupta ne yazıyordu?

Katil Zafer Pehlivan'ın cebinden “Güleada’yı korkutmak için yazdım. Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan, hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz” satırları yazan bir mektup çıkmıştı.