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    TTB ve ATO'dan açıklama: Hekimler tükeniyor

    TTB ve ATO'dan açıklama: Hekimler tükeniyor

    © Fotoğraf : Twitter/TTB
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1394)
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    TTB ve ATO'nun yaptıkları açıklamada “Israrlı talebimiz; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu boğucu ortamın görülmesi ve artık nefes alamayacak hale gelip tükendiklerinin farkına varılmasıdır” denildi.

    Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının iş yükü ile ilgili ortak açıklama yaptı. 

    Basın açıklamasından önce söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman salgının Türkiye’deki durumunun kaygıları derinleştiren bir noktaya geldiğini belirtti. Dr. Adıyaman, salgının seyri ile ilgili şu bilgileri verdi: 

    “Ülkemizde kayıtlara geçen doğrulanmış Kovid-19 ölümlerine göre yüz bin nüfusta en yüksek ölüm sayısı yüzde 18,2 ile İstanbul’da görüldü.   İstanbul’u 7,4 ile Bursa’nın içinde yer aldığı Doğu Marmara izledi.  Son bir haftada Türkiye genelinde Covid 19 yeni olgu sayısı yüzde 7 ölüm sayısı ise yüzde 12,1 artış gösterdi. Yeni olgu görülme sıklığı İstanbul ve Ege dışında bütün bölgelerde arttı. Artış en yüksek yüzde 43,1 ile Ortadoğu Anadolu’da yaşandı. Bunu yüzde 29,4 ile Kuzey Doğu Anadolu, yüzde 23,1 ile Orta Anadolu takip etti.

    ​Düşük maaş ve performans ödemelerinin moralsizlik yarattığı belirtilen ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin son dönemlerde artan Kovid-19 vakası karşısında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları görmezden geldiği ifade edildi.

    Açıklamada, “Kovid-19 pandemisi ile mücadele her şeyin normal, olağan kabul edildiği ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ülkeyi yönetenlerin hekimleri ve sağlık çalışanlarını görmezden geldiği bir anlayışla sürdürülemez. Hekimler için alkışların yerini uzun süredir hüzün almıştır. Hemen her gün onlarca meslektaşımızın hastalık haberini alıyoruz, birileri televizyonlardan, Twitter mesajlarından başarı hikayeleri anlatırken bizler ölüyoruz” tepkisi gösterildi.

    ​'Koşullar pandemiye uygun olarak iyileştirilmeli'

    Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde mağdur edildiğine ve hekimlerin de kaygılı olduğuna vurgu yapılan ortak açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    “Hekimlerin yakın geleceğe dair kaygılarının arttığı bu günlerde, sesini duyuramayan, umudunu yitiren hekimlerin emeklilik ya da istifa sayısındaki artış ciddiye alınmalı ve önemsenmelidir. Kötü yönetim ve her şeyi ben bilirim anlayışının ürünü olan bu tabloların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır. Aylardır özveriyle çalışan hekimleri emeklilik ya da istifa noktasına getiren, yöneticilerin beceriksiz ve empatiden yoksun, çözüm üretmeyen dayatmaları ve vurdumduymazlıklarıdır. Hekimler ve sağlık çalışanlarında manevi olarak yaşanmakta olan çöküş ve tükenmişliğin, düşük temel maaşlar, komik rakamlardaki performans ödemeleri ile iç içe geçerek pandemi sürecinde yaratabileceği moralsizlik ve zaaflar konusunda yetkilileri uyarıyoruz."

    'Bursa’da üç ayda 21 hekim istifa etti'

    Öte yandan, Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, kentteki vaka sayısının son dönemde artış gösterdiğini belirterek sayılardaki belirsizliğin hekimleri kaygılandırdığını söyledi. Türkkan, “Bursa’da son 3 ayda istifa eden 21 hekim var. Bir kısmı özel sektörde devam ediyor, bir kısmı tamamen işini bırakmış” dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1394)
    Etiketler:
    Sağlık çalışanı, istifa, Doktor, hekim, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Ankara Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği
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