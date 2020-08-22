AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var

Çelik, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" ifadelerini kullandı.
Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020
Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.
Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.
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