AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz" dedi.

Çelik, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.



Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.



Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020

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