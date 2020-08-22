Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tufan: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Kişi akranından azıyor.Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor.Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır,cinayete teşebbüsle eşdeğerdir!Covid kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz.Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar! — Zeliha Koçak Tufan (@drztufan) August 20, 2020

​'Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin'

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, sosyal paylaşım sitesi Twittter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kişi akranından azıyor. Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor. Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir. Covid kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz.Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar" ifadesini kullandı.

Tufan, semptomları ve riskli teması olmayanların hastaneleri meşgul etmemesini isteyerek, "SARS CoV 2'de rutin tarama önerilmiyor. Nitekim semptomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR 'pozitif' sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale'den yapılan bir çalışmaya göre yüzde 45. Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali yüzde 65. Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin" ifadelerini kullandı.

.1- Semptomunuz ve riskli temasınız yokken hastaneleri meşgul etmeyin! SARS CoV 2’de rutin tarama önerilmiyor! Nitekim semtomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR “pozitif” sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale’den yapılan bir çalışmaya göre %45! pic.twitter.com/gsFegV8ZfA — Zeliha Koçak Tufan (@drztufan) August 22, 2020

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2- Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali %65! Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin! https://t.co/fdlsfjIWYP pic.twitter.com/A66EbxjQxK — Zeliha Koçak Tufan (@drztufan) August 22, 2020

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