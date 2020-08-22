ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020
heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym
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