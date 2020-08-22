Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz fiyatıyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Burada Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" diye konuştu.