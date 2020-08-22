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    Emniyet Genel Müdürlüğü

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' açıklaması

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    Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul'da kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'yle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Takviye Hazır Kuvvet personelinin yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görevlendirildiği belirtildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulduğunu duyurdu. 

    Takviye Hazır Kuvvet personelinin yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görevlendirildiği belirtilen açıklamada ayrıca, personellerin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde 2 ay boyunca aralıksız görev yaparak vatandaşlara hizmet ettiği vurgulandı.

    ​Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

    "04.06.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelin görevlendirildiği Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmuştur. Ülke genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün iki yıl içerisinde gösterdiği yüksek performansı ve verimliliği göz önüne alınarak; 20.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul ilinde de 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmuştur.

    Her iki ilimizde bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimiz;

    Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın Anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında; Valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı Çevik Kuvvet eğitimlerinin yanısıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde (açık hava toplantısı, basın açıklaması, miting vb.), yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedirler.

    24.01.2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depremde, Takviye Hazır Kuvvet personelimiz 2 ay boyunca deprem bölgesinde aralıksız olarak görev yaparak vatandaşlarımıza en üst düzeyde hizmet etmiştir.

    Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48.000 toplumsal eylem/etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140.000 personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği göz önüne alındığında; 

    Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir."

    Etiketler:
    Spor, Doğal afet, Deprem, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet Genel Müdürlüğü
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