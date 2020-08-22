Karadeniz'de sağanak yağışla birlikte hortum oluştu

Ordu’da etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken bazı derelerin su debisi de arttı. Derelerde sel sularının taşıdığı moloz birikintileri bazı yerlerde yollara zarar verdi.

Sağanak sırasında Altınordu ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ordu’da etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi https://t.co/bJHzMcnav9 pic.twitter.com/M1L3QZRg9k — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 22, 2020

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