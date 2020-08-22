Bursa, İzmir ve Antalya'daki ormanlık alanlarda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Antalya'nın Serik ilçesinde de bugün ormanlı alanda bir yangın meydana gelmişti.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Kırsal Dereköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çalışmalara helikopterle de destek sağlanan alanda ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi.

Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale sürüyor.