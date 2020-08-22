Soyunma kabinlerini gözetleyen şahıs darbedilip, polise teslim edildi

Antalya Konyaaltı sahilinde soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilip polise teslim edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini farketti. Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise şahsa tepki gösterdi.

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 45 yaşlarındaki F.M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı