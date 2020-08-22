Türkiye'de 24 saatte 1309 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi. 1309 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hFQinfNV3f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2020
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