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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

    Akşener: Gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz

    © AA / Fatih Mehmet Kürkçü
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008221042702885-aksener-gazin-turkiyeye-getirecegi-fayda-gibi-her-konuda-elbette-cok-memnun-oluruz/

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfine ilişkin, "Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım... İşte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde partililer tarafından karşılandı. İlçe merkezine geçen Akşener, esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

    Akşener, Alaca ilçesi ve Çorum merkezde de esnaf ziyaretinde bulundu.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili şunları dile getirdi:

    "Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım... İşte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez burada. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah."

    ‘Çözüme katkıda bulunacağız’

    Akşener, farklı bir muhalefet anlayışına sahip olduklarını, bu kapsamda ziyaretler yaptıklarını belirtti.

    "Propaganda yapmıyorum, oy istemiyorum çünkü onlar seçim zamanı yapılacak iş" diyen Akşener, esnaf ziyaretleriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı:

    "Sadece 'Derdiniz, öneriniz, eksiğiniz nedir?' diyoruz. Çok olumlu ve fevkalede güzel bir çalışma bu. Bugün itibarıyla 65-66 ilçeyi bitirmiş olacağım. Pandemi girince ara verdik. Gördüğüm şey şu, elektrik fiyatlarından, kiraların stopajlarından, müşterinin alım gücünün düşmesinden şikayet var. Kar marjlarının düşük olmasından şikayet ediyorlar. Çalıştırdıkları elemanların maaşlarına laf etmiyorlar ama bin 160 lira sigorta parası ödüyorlar. Onunla ilgili hele şu süreçte biraz hükümetin el atması gerektiğini söylüyorlar. Tüketimin azaldığını söylüyorlar. Biz dikkati çekeceğiz bu konulara. Sonuç itibarıyla çözüme katkıda bulunacağız."

    ‘İstanbul Sözleşmesi'nde temel nokta sadece şiddet değil’

    Bir vatandaşın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Akşener, "İstanbul Sözleşmesi'nde temel ortak nokta kadının sadece şiddette değil, şiddet, geri kalmışlığı, erkeklerle kazançta, ekonomide, istihdamda eşitliğin sağlanması. Kadının güçlenmesinin sağlanması. İstanbul Sözleşmesi üzerinden çıkarılan bir tartışmanın bir öznesi var, onu son derece yanlış buluyorum" diye konuştu.

    Parti teşkilatıyla buluşacak, akşam da düğüne katılacak Akşener'e temasları sırasında partisinin genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve bazı partililer eşlik etti.

     

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    Etiketler:
    İYİ Parti, İstanbul Sözleşmesi, Doğalgaz, Meral Akşener, Türkiye
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