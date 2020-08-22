Ankara'da kargo şirketi deposundaki yangın kontrol altında

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Özel bir kargo şirketine ait depoda çıkan yangının nedeni henüz belli değil.