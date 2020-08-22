AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'İmamoğlu'nun afet toplantısına çağrılmadığı' haberlerine ilişkin açıklama

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili haberleri alıntılayarak şunları kaydetti:
"Bu haberlerin kimseye faydası yok, lütfen yapmayın. Bugünkü toplantı, Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu'nun toplantısıydı. Sayın Bakan da hususi ilgisi sebebiyle katıldı. İBB'den de ilgili arkadaşlar birçok toplantıya katıldı, katılıyor. Afet, ideolojilerin çatışma alanı olmamalı."
Bu haberlerin kimseye faydası yok, lütfen yapmayın. Bugünkü toplantı Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubunun toplantısı idi. Sayın Bakan da hususi ilgisi sebebiyle katıldı.— Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) August 22, 2020
İBB den de ilgili arkadaşlar bir çok toplantıya katıldı, katılıyor.
Afet ideolojilerin çatışma alanı olmamalı! https://t.co/pqPdplfVjs
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