AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'İmamoğlu'nun afet toplantısına çağrılmadığı' haberlerine ilişkin açıklama

Bu haberlerin kimseye faydası yok, lütfen yapmayın. Bugünkü toplantı Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubunun toplantısı idi. Sayın Bakan da hususi ilgisi sebebiyle katıldı.

İBB den de ilgili arkadaşlar bir çok toplantıya katıldı, katılıyor.

Afet ideolojilerin çatışma alanı olmamalı! https://t.co/pqPdplfVjs