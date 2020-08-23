İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da: Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanımız Sn Süleyman Soylu, ’nun başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde, yaşanan sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor."

Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

- Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı

- Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor

- Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor

- Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler