Kayıt
10:24 23 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    boşanma davası

    Boşanma davasında emsal karar: Kadın iş arkadaşlarıyla telefonda görüşme aldatma unsuru sayılmaz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_1242b8a20c70ac9e538626db532b0d0f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008231042704708-bosanma-davasinda-emsal-karar-is-arkadaslariyla-telefonda-gorusme-aldatma-unsuru-sayilmaz/

    Öğretmen S.Ş., kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası K.Ş’ye sık sık kadın arkadaşları ile telefonda konuştuğunu gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Emsal bir karara imza atıldı, ‘kocanın, telefonla bir kadınla konuşmasının eşini aldattığı anlamına gelmediği’ gerekçesiyle mahkemenin verdiği tazminat cezası hükmü iptal edildi.

    Yaklaşık 10 yıldır evli olan ünlü iş adamı K.Ş. ile öğretmen olan eşi S.Ş. yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle 2015 yılında boşanmaya karar verdi. Boşanmak için İzmir 17. Aile Mahkemesi’ne başvuran S.Ş., eşinin kendisini aldattığına inandığını, gece geç saatlerde kadın iş arkadaşlarıyla mesajlaştığını, bazı geceler eve geç geldiğini söyleyerek, evliliklerindeki geçimsizlikten K.Ş.’yi sorumlu tuttu. S.Ş.’yi haklı bulan İzmir 17. Aile Mahkemesi, davalı koca K.Ş.’nin eşine yönelik aşağılayıcı ve umursamaz tavırlarda bulunması nedeniyle ağır kusurlu olduğunu, davalı S.Ş.’nin ise diğer eşe göre daha az kusurlu olduğuna hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca K.Ş.’nin, S.Ş.’ye 15 bin TL manevi, 25 bin TL de maddi tazminat ödemesine hükmetti.

    Evlilik
    © AA / Arşiv
    Kocasına 'Kıro' diyen kadına tazminat yok
    İzmir 17. Aile Mahkemesi’nin 2017 yılında verdiği bu kararı istinafa taşıyan K.Ş.’nin avukatı Cumhur Bambul, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Yerel mahkemenin kararını bozan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi ve manevi tazminat isteyen davalı kadının davalı erkekten daha fazla kusurlu olduğuna, buna göre davalı kadının yararına maddi ve manevi tazminat koşullarının gerçekleşmediğine karar verdi.

    Dosya tekrar İzmir 17. Aile Mahkemesine gelirken, mahkeme istinafın kararına uydu. Bu kez de S.Ş. kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz aylarda verdiği hükümle emsal sayılabilecek bir karar vererek, eşlerin iş arkadaşlarıyla telefonda görüşmesinin aldatma unsuru olmadığına dikkat çekti.

    ‘Erkeğin akşamları iş arkadaşlarıyla iş konularında mesajlaşmaları delil olarak sunuldu’

    10 yıllık evliliğin içinde kadının eşine ‘Sen beni aldatıyorsun, kadınlarla telefonda konuşuyorsun’ gibi gerekçelerle erkeğe psikolojik şiddet uyguladığını savunan avukat Cumhur Bambul, şunları kaydetti:

    “Bu davada yerel mahkeme, kadının sunduğu bu gerekçeleri delillendirmemiş olmasına rağmen erkeğin akşamları iş arkadaşlarıyla iş konularında mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Mahkeme de erkeği daha kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Biz de bu kararı istinafa taşımaya karar verdik. Gerekçelerimizi istinaf mahkemesine sunduk. İstinaf mahkemesi erkeğin daha fazla kusurlu bulunmasını haksız buldu. Hatta delile dayanmayan gerekçelerle erkeği suçladığı için kadını boşanma olayında daha fazla kusurlu buldu. Yerel mahkeme de bu karara uydu. Bu kararı kadın tarafı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay da kararı onadı.”
    ‘Karşı tarafın delillerini somut olarak delillendirmeleri istenecek’

    Evli erkeklerin gerek iş gerek arkadaş çevreleri dolayısıyla görüştükleri her kadınla eşlerini aldatmadığına yönelik emsal bir karar verildiğini söyleyen Bambul, “Erkekler, bu kararlardan çok çekti yılardır. Erkekler daha fazla kusurlu bulundukları kararlarla tazminat ödemeye mahkum ediliyordu. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında emsal niteliğinde karar çıkarmış olduk. Sadece bir tarafın soyut iddialarıyla diğer tarafın daha ağır kusurlu olduğuna yönelik kararlar çıkmayacak artık. Bu kadın için de geçerli. Karşı tarafın delillerini somut olarak delillendirmeleri istenecek” diye konuştu.

    İlgili konular:

    Yargıtay, 'Senden tiksiniyorum' diyen kadını kusurlu buldu
    Yargıtay: Eşinin hatasını sürekli gündeme getirmek boşanma davalarında kusur sayılacak
    Etiketler:
    İzmir, Yargıtay, emsal karar, Öğretmen, Boşanma
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın 14-17 yaşındaki genç fotoğrafçılar kategorisinde birinci seçilen İngiliz yarışmacı Adam Lake'in fotoğrafı
    Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfografik
    Lübnan'ın kullanımına açılan Mersin Limanı'nın özellikleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet